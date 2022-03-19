В русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito

На российском Avito ежедневно появляются десятки объявлений о наборе в армию. Сайт закрыт для иностранного трафика, но через российские IP можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.

Avito – это дочерняя компания нидерландского холдинга Naspers, аналог украинского OLX. Нидерландцы не только не ушли из россии, но и продвигают объявления о наборе в армию. Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, умалчивает о массовых объявлениях на их площадке.

У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. На запросы киевского офиса с просьбами выйти из россии или хотя бы удалять военные объявления, центральный офис не реагирует.