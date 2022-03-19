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В русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito

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(2 голосов)

От бессилия

В русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

На российском Avito ежедневно появляются десятки объявлений о наборе в армию. Сайт закрыт для иностранного трафика, но через российские IP можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.

В русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito - изображение 1

Avito – это дочерняя компания нидерландского холдинга Naspers, аналог украинского OLX. Нидерландцы не только не ушли из россии, но и продвигают объявления о наборе в армию. Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, умалчивает о массовых объявлениях на их площадке.

У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. На запросы киевского офиса с просьбами выйти из россии или хотя бы удалять военные объявления, центральный офис не реагирует.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
19.03.2022 в 17:15
Вони і видно, що набрали орків по оголошенню
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