В русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito
От бессилия
фото из открытых источников
На российском Avito ежедневно появляются десятки объявлений о наборе в армию. Сайт закрыт для иностранного трафика, но через российские IP можно легко найти много объявлений о военной контрактной службе.
Avito – это дочерняя компания нидерландского холдинга Naspers, аналог украинского OLX. Нидерландцы не только не ушли из россии, но и продвигают объявления о наборе в армию. Нидерландская компания Prosus (холдинг Naspers), которой принадлежит Avito, умалчивает о массовых объявлениях на их площадке.
У компании Prosus есть также бизнесы в Украине и Польше – это OLX. На запросы киевского офиса с просьбами выйти из россии или хотя бы удалять военные объявления, центральный офис не реагирует.
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