Про свастику ни слова. Зато флаг ЛГБТ под запретом на концерте в россии

В россии опубликовали список запрещенной атрибутики на концерте ко дню "воссоединения" Крыма и Севастополя.

Кроме национального флага и герба Украины в список также попала символика США, ЕС и НАТО. Особенно примечательным стал запрет использования на подобных "концертах" атрибутики ЛГБТ сообщества.