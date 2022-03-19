Про свастику ни слова. Зато флаг ЛГБТ под запретом на концерте в россии
В списке закономерно символика Украины, США, НАТО и ЕС
В россии опубликовали список запрещенной атрибутики на концерте ко дню "воссоединения" Крыма и Севастополя.
Кроме национального флага и герба Украины в список также попала символика США, ЕС и НАТО. Особенно примечательным стал запрет использования на подобных "концертах" атрибутики ЛГБТ сообщества.
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