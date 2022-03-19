Два ребёнка погибли после обстрела рашистами жилого дома в Рубежном

Войска рашистской передации сегодня обстреляли жилой дом в Рубежном Луганской области, передаёт ГСЧС Украины. Из-за разрушения дома под завалами оказались люди.

Во время спасательных работ сотрудники ГСЧС Луганской области достали из-под завалов двух детей без признаков жизни, а также женщину. Ещё один ребёнок остался жив, на данный момент его состояние удовлетворительное.