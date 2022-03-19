С начала войны ВСУ уже отправили на концерт кобзона не менее шести рашистских генералов
Продолжение следует
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
С начала полномасштабной войны российские войска потеряли уже более десятка высших командиров армии рф. Соответствующую статистику опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
В ад уже отправились:
- генерал-майор Магомед Тушаев - командир 141 моторизированного полка национальной гвардии рф;
- генерал-майор Виталий Герасимов - первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа россии;
- генерал-майор Андрей Колесников командующий 29-й армией Восточного военного округа;
- генерал-майор Андрей Суховецкий - заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа;
- генерал Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии;
- генерал-лейтенант Андрей Мордвичев - командующий 8 и гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.
Кроме них на удобрения пошли уже много других военных чиновников высшего ранга непризнанной российской республики.
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