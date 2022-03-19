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С начала войны ВСУ уже отправили на концерт кобзона не менее шести рашистских генералов

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С начала войны ВСУ уже отправили на концерт кобзона не менее шести рашистских генералов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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С начала полномасштабной войны российские войска потеряли уже более десятка высших командиров армии рф. Соответствующую статистику опубликовало Управление стратегических коммуникаций Аппарата Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.

В ад уже отправились:

  • генерал-майор Магомед Тушаев - командир 141 моторизированного полка национальной гвардии рф;
  • генерал-майор Виталий Герасимов - первый заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа россии;
  • генерал-майор Андрей Колесников командующий 29-й армией Восточного военного округа;
  • генерал-майор Андрей Суховецкий - заместитель командующего 41-й армии Центрального военного округа;
  • генерал Олег Митяев - командир 150-й мотострелковой дивизии;
  • генерал-лейтенант Андрей Мордвичев - командующий 8 и гвардейской общевойсковой армии Южного военного округа.

Кроме них на удобрения пошли уже много других военных чиновников высшего ранга непризнанной российской республики.

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В статье: война с Россией
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