Верещук: В Украине официально 562 российских военнопленных

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что официально в плену у Украины находятся 562 российских военнослужащих. С ними обращаются по всем стандартам международного гуманитарного права.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла о том, что в стране действуют лагеря для российских военнопленных.

По сообщению информагентства УНИАН, в плену у России находятся около 270 украинских военных. Из них 92 были захвачены у острова Змеиный.

Подтверждения от российской стороны о количестве украинских пленных пока не поступило. Также к ним отказались пускать представителей международного движения Красный Крест.