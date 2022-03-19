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Верещук: В Украине официально 562 российских военнопленных

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(2 голосов)

С ними обращаются согласно с международным правом

Верещук: В Украине официально 562 российских военнопленных

Фото: Волинські Новини

UA-Футбол
Новина українською

Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что официально в плену у Украины находятся 562 российских военнослужащих. С ними обращаются по всем стандартам международного гуманитарного права.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла о том, что в стране действуют лагеря для российских военнопленных.

По сообщению информагентства УНИАН, в плену у России находятся около 270 украинских военных. Из них 92 были захвачены у острова Змеиный.

Подтверждения от российской стороны о количестве украинских пленных пока не поступило. Также к ним отказались пускать представителей международного движения Красный Крест.

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В статье: война с Россией Ирина Венедиктова Ирина Верещук
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Комментарии (1)
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riwne1957 (Переяслав)
19.03.2022 в 17:54
Годівати цих терористів? Ви ЩО???? Відрубати руки - і к мамє в рашку!
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