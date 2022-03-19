Верещук: В Украине официально 562 российских военнопленных
С ними обращаются согласно с международным правом
Фото: Волинські Новини
Вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук сообщила, что официально в плену у Украины находятся 562 российских военнослужащих. С ними обращаются по всем стандартам международного гуманитарного права.
Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявляла о том, что в стране действуют лагеря для российских военнопленных.
По сообщению информагентства УНИАН, в плену у России находятся около 270 украинских военных. Из них 92 были захвачены у острова Змеиный.
Подтверждения от российской стороны о количестве украинских пленных пока не поступило. Также к ним отказались пускать представителей международного движения Красный Крест.
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