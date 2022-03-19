Враг минирует населенные пункты. Что минируют и что делать, если нашли подозрительный предмет?
Важно знать
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера появилась информация, что на Херсонщине враг, отступая, минирует населенные пункты, чтобы нанести вред гражданским. Из-за этого машины скорой помощи, спасателей не могут заехать в населенные пункты, так же как и самим гражданам опасно выезжать. Госспецсвязи разработал специальную метотичку, ответив на главные вопросы.
Что минируют оккупанты?
Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть везде: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и тому подобное.
В городах, в первую очередь - это предметы, которые могут представлять какую-то ценность в оккупированном городе: мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и тому подобное. Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших людей. В лесах и селах - это преимущественно "растяжки", которые фактически должны разоблачить местонахождение укрытия или тайников.
Что делать, если вы нашли подозрительный предмет?
- В любом случае не трогайте его.
- Немедленно сообщите о обнаруженном предмете подразделениям ДСНС (101) или Полиции (102).
- Предупредите прохожих о возможной опасности.
- Отойдите подальше от подозрительного предмета.
- Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.
Будьте особенно внимательными и в прямом смысле - смотрите под ноги и лишний раз не рискуйте!
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