Враг минирует населенные пункты. Что минируют и что делать, если нашли подозрительный предмет?

Вчера появилась информация, что на Херсонщине враг, отступая, минирует населенные пункты, чтобы нанести вред гражданским. Из-за этого машины скорой помощи, спасателей не могут заехать в населенные пункты, так же как и самим гражданам опасно выезжать. Госспецсвязи разработал специальную метотичку, ответив на главные вопросы.

Что минируют оккупанты?

Мины и другие взрывоопасные предметы могут быть везде: в заброшенных домах, на улицах, на детских площадках, на загородном открытом пространстве: в полях, лесах, в водоемах, на обочинах дорог и тому подобное.

В городах, в первую очередь - это предметы, которые могут представлять какую-то ценность в оккупированном городе: мобильный телефон, оружие или его детали, аптечки, продуктовые наборы, детские игрушки и тому подобное. Также уже зафиксированы случаи минирования тел погибших людей. В лесах и селах - это преимущественно "растяжки", которые фактически должны разоблачить местонахождение укрытия или тайников.

Что делать, если вы нашли подозрительный предмет?

В любом случае не трогайте его. Немедленно сообщите о обнаруженном предмете подразделениям ДСНС (101) или Полиции (102). Предупредите прохожих о возможной опасности. Отойдите подальше от подозрительного предмета. Дождитесь приезда специалистов и укажите местонахождение подозрительного предмета.

Будьте особенно внимательными и в прямом смысле - смотрите под ноги и лишний раз не рискуйте!

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