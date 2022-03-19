Почти все эвакуационные направления в Киевской области сработали

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в очередной раз рассказала о работе гуманитарных коридоров.

На этот раз Верещук сообщила, что 19 марта сработали практически все эвакуационные направления в Киевской области - кроме Бородянки.

"Если брать подробно, то сегодня сработала Киевщина. Почти все направления сработали, кроме Бородянки. На это направление не удалось выехать автобусам, но они остановились на полпути и утром начнут двигаться. Этот маршрут остается и на завтра", – сказала Верещук.

Министерша заявила, что завтра, 20 марта эвакуационные автобусы продолжают свою работу.