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Почти все эвакуационные направления в Киевской области сработали

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Кроме Бородянки

Почти все эвакуационные направления в Киевской области сработали

Новина українською

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в очередной раз рассказала о работе гуманитарных коридоров.

На этот раз Верещук сообщила, что 19 марта сработали практически все эвакуационные направления в Киевской области - кроме Бородянки.

"Если брать подробно, то сегодня сработала Киевщина. Почти все направления сработали, кроме Бородянки. На это направление не удалось выехать автобусам, но они остановились на полпути и утром начнут двигаться. Этот маршрут остается и на завтра", – сказала Верещук.

Министерша заявила, что завтра, 20 марта эвакуационные автобусы продолжают свою работу.

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В статье: война с Россией
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Источник:
телеканал Рада

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