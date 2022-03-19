Почти все эвакуационные направления в Киевской области сработали
Кроме Бородянки
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в очередной раз рассказала о работе гуманитарных коридоров.
На этот раз Верещук сообщила, что 19 марта сработали практически все эвакуационные направления в Киевской области - кроме Бородянки.
"Если брать подробно, то сегодня сработала Киевщина. Почти все направления сработали, кроме Бородянки. На это направление не удалось выехать автобусам, но они остановились на полпути и утром начнут двигаться. Этот маршрут остается и на завтра", – сказала Верещук.
Министерша заявила, что завтра, 20 марта эвакуационные автобусы продолжают свою работу.
Популярное сейчас
- В русскую армию ищут людей на сайте объявлений Avito
- Смерть оккупантам! Российский орк пожаловался девушке, что восьмерых его собратьев обезвредила украинская бабушка
- "С презрением". Украинский пограничник бросил в посла Беларуси 30 серебряников - ВИДЕО
- ВСУ уничтожили очередного генерал-майора армии рф - ФОТО
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине
Новости по теме
- 01:39 Украинские Арестович сообщил о том, что ВСУ в шестой раз ударили по позициям врага в Чернобаевке
- 01:28 Украинские 14 ракет и более 40 авиационных налетов на Украину за сутки. Генштаб ВСУ проанализировал последние события на фронте
- 01:11 Украинские Зеленский призвал москву наконец-то встретиться и восстановить территориальную целостность Украины