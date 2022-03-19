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ФИФА пожертвовала 1 миллион долларов на помощь Украине

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Первая поставка гуманитарной помощи уже передана УАФ

ФИФА пожертвовала 1 миллион долларов на помощь Украине

Фото: FIFA

UA-Футбол
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ФИФА сообщила о том, что организация пожертвовала 1 миллион долларов на помощь Украине, и что первая поставка гуманитарного груза уже была передана УАФ.

Как заявила организация, нужды и средства помощи были изучены и удовлетворены в сотрудничестве с УАФ, УЕФА, благотворительными фондами этих организаций, а также другими футбольными, спортивными и гуманитарными организациями.

Среди гуманитарной помощи – лекарства, медицинские наборы первой необходимости, дефибрилляторы и прочие медицинские принадлежности.

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В статье: ФИФА война с Россией УАФ
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Комментарии (1)
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Olegyurchak (Хмельницький )
19.03.2022 в 18:23
О, коррупционеры с фефы раздупляться начали...
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