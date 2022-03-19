ФИФА пожертвовала 1 миллион долларов на помощь Украине

ФИФА сообщила о том, что организация пожертвовала 1 миллион долларов на помощь Украине, и что первая поставка гуманитарного груза уже была передана УАФ.

Как заявила организация, нужды и средства помощи были изучены и удовлетворены в сотрудничестве с УАФ, УЕФА, благотворительными фондами этих организаций, а также другими футбольными, спортивными и гуманитарными организациями.

Среди гуманитарной помощи – лекарства, медицинские наборы первой необходимости, дефибрилляторы и прочие медицинские принадлежности.