Между Украиной и Беларусью больше не существует железнодорожного сообщения
Спасибо честным белорусским работникам
Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин сообщил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.
"Сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", – сообщил Камишин.
Камышин поблагодарил честных работников белорусской железной дороги. Напомним, ранее по этим путям российские оккупанты отправляли военные эшелоны на войну против Украины.
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