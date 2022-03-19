Между Украиной и Беларусью больше не существует железнодорожного сообщения

Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин сообщил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.

"Сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", – сообщил Камишин.

Камышин поблагодарил честных работников белорусской железной дороги. Напомним, ранее по этим путям российские оккупанты отправляли военные эшелоны на войну против Украины.