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Между Украиной и Беларусью больше не существует железнодорожного сообщения

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Спасибо честным белорусским работникам

Между Украиной и Беларусью больше не существует железнодорожного сообщения

Новина українською

Председатель правления Укрзалізниці Александр Камышин сообщил, что между Украиной и Беларусью больше нет железнодорожного сообщения.

"Сегодня я могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Беларусью нет", – сообщил Камишин.

Камышин поблагодарил честных работников белорусской железной дороги. Напомним, ранее по этим путям российские оккупанты отправляли военные эшелоны на войну против Украины.

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