Российские фашисты использовали в войне в Украине гиперзвуковые ракеты

Так называемая армия непризнанной российской республики в войне против Украины впервые в истории использовала гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские чиновники.

Запуск состоялся в субботу и стал первым известным фактом в истории их использования в войне.

Гиперзвуковые ракеты трудно обнаружить противовоздушной обороной. Кроме того, они совершают полет на гораздо более низкой траектории, чем баллистические, которые выявить гораздо легче. Также ракеты такого типа могут маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.