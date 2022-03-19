Российские фашисты использовали в войне в Украине гиперзвуковые ракеты
Впервые в истории
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Так называемая армия непризнанной российской республики в войне против Украины впервые в истории использовала гиперзвуковые ракеты. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американские чиновники.
Запуск состоялся в субботу и стал первым известным фактом в истории их использования в войне.
Гиперзвуковые ракеты трудно обнаружить противовоздушной обороной. Кроме того, они совершают полет на гораздо более низкой траектории, чем баллистические, которые выявить гораздо легче. Также ракеты такого типа могут маневрировать и уклоняться от систем противоракетной обороны.
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