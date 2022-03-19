Шахтер передал ВСУ одежды на более миллиона гривен
Клуб помогает воинам перенести холод
Фото: Волинь UA
"Шахтер Донецк" на своем официальном сайте заявил, что передал гуманитарную помощь украинской армии на общую сумму в более чем 1 миллион гривен. Теплая одежда была передана на нужды мотопехотного батальона 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Как сказано в официальном заявлении: "В комплекты вошли термоформа и верхняя одежда, которые помогут украинским воинам перенести холодные погодные условия".
Ранее клуб также организовал центр для помощи вынужденным переселенцам на "Арене Львов". "Шахтер" проводил домашние матчи на этом стадионе в период с 2014 по 2016 года.
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