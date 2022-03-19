Успехи в Запорожье. ВСУ уничтожили 60 оккупантов, танк и вертолет
А также наши десантники провели успешную операцию
Getty Images / Global Images Ukraine
Благодаря мастерству наших ребят были нанесены прицельные удары по колонне российской бронированной техники и автомобилям, обеспечивающим вражеские войска.
Также украинские десантники успешно освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.
В результате действий наших защитников были уничтожены:
- личного состава около 60 человек;
- боевой вертолет КА-52 – 1 ед;
- танк – 1 ед;
- бронетранспортер – 1 ед;
- поврежден один боевой вертолет КА-52.
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Комментарии (1)
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vismut (Запорожье)
19.03.2022 в 19:21
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