Успехи в Запорожье. ВСУ уничтожили 60 оккупантов, танк и вертолет

Командование южной группировки войск Украины сообщает, что наши военнослужащие нанесли значительные потери войскам противника на Запорожском направлении.

Благодаря мастерству наших ребят были нанесены прицельные удары по колонне российской бронированной техники и автомобилям, обеспечивающим вражеские войска.

Также украинские десантники успешно освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

В результате действий наших защитников были уничтожены: