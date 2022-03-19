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Успехи в Запорожье. ВСУ уничтожили 60 оккупантов, танк и вертолет

Общие новости
(4 голосов)

А также наши десантники провели успешную операцию

Успехи в Запорожье. ВСУ уничтожили 60 оккупантов, танк и вертолет

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Командование южной группировки войск Украины сообщает, что наши военнослужащие нанесли значительные потери войскам противника на Запорожском направлении.

Благодаря мастерству наших ребят были нанесены прицельные удары по колонне российской бронированной техники и автомобилям, обеспечивающим вражеские войска.

Также украинские десантники успешно освободили один из населенных пунктов в районе Гуляй Поле.

В результате действий наших защитников были уничтожены:

  • личного состава около 60 человек;
  • боевой вертолет КА-52 – 1 ед;
  • танк – 1 ед;
  • бронетранспортер – 1 ед;
  • поврежден один боевой вертолет КА-52.
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В статье: война с Россией
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vismut (Запорожье)
19.03.2022 в 19:21
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