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Мрачные кадры. The Guardian показал, как выглядит сейчас Мариуполь с дрона

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Русские фашисты продолжают разваливать город

Мрачные кадры. The Guardian показал, как выглядит сейчас Мариуполь с дрона

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Город-герой Мариуполь продолжает держать оборону и не позволяет врагу захватить город. Журналисты британского издания The Guardian побывали на месте театра действий и снял с дрона небольшой ролик, как сейчас выглядит приазовский город.

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В статье: война с Россией
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