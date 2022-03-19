Мрачные кадры. The Guardian показал, как выглядит сейчас Мариуполь с дрона
Русские фашисты продолжают разваливать город
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Город-герой Мариуполь продолжает держать оборону и не позволяет врагу захватить город. Журналисты британского издания The Guardian побывали на месте театра действий и снял с дрона небольшой ролик, как сейчас выглядит приазовский город.
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