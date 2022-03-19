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Российский мэр подтвердил, что с 2014 года в Украине воевали российские контрактники

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Вот это поворот

Российский мэр подтвердил, что с 2014 года в Украине воевали российские контрактники

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Новина українською

Мэр Иркутского района рашистской федерации, забыв включить мозг, слил в сеть секретную информацию о войне россии на украинской земле. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

Леонид Фролов написал пост о гибели в Украине уроженца Иркутска Валерия Березовского и сам, не понимая этого, выдал сразу две "военные тайны".

1. Указал, что погибший уже воевал в Украине по контракту 2014 года, когда российских войск "официально" на Донбассе не было.
2. В феврале 2021 погибший отправился на границу с Украиной не на обучение, а в командировку, что указывает на заранее спланированную военную операцию.

Таким образом, указанная история окончательно опровергает многолетний путинский миф об "ихтамнет" и "гражданскую войну на Востоке Украины". И подтверждает тот факт, что как сепаратизм на Донбассе, так и военное вторжение в Украину были целенаправленными, заранее подготовленными спецоперациями Кремля, предназначенными для дальнейшего уничтожения независимой Украины, - отмечают в ЦПД.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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fan_of_Zorechka (луганск)
19.03.2022 в 20:09
Не може бути! Яка несподіванка
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