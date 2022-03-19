Премьер-министр Польши инициировал план Маршалла 2.0
Для восстановления Украины
Фото: Офіс президента України
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк заявил, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил за реализацию плана Маршалла 2.0 – на счет восстановления украинского государства после войны.
"План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против Украины", – написал в своем твиттере Подоляк.
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Источник:Twitter Podolyak_M
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