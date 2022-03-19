В Киеве за время войны оккупанты убили 228 людей и повредили 108 обьектов инфраструктуры
912 людей получили ранения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Киевская военная администрация подвела потери среди людей и инфраструктуры в столице Украины по состоянию на 19 марта.
В Киеве с начала вторжения российские войска повредили:
- 36 жилых домов
- 5 частных усадеб
- 6 школ
- 4 детских садика
- в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна
В столице Украины от рук подопечных кровавого режима путина погибли 228 человек, из которых 4 ребенка. Также 912 получили ранения, среди них 16 детей.
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