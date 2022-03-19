УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Киеве за время войны оккупанты убили 228 людей и повредили 108 обьектов инфраструктуры
В тренде

В Киеве за время войны оккупанты убили 228 людей и повредили 108 обьектов инфраструктуры

Общие новости
(1 голосов)

912 людей получили ранения

В Киеве за время войны оккупанты убили 228 людей и повредили 108 обьектов инфраструктуры

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Киевская военная администрация подвела потери среди людей и инфраструктуры в столице Украины по состоянию на 19 марта.

В Киеве с начала вторжения российские войска повредили:

  • 36 жилых домов
  • 5 частных усадеб
  • 6 школ
  • 4 детских садика
  • в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна

В столице Украины от рук подопечных кровавого режима путина погибли 228 человек, из которых 4 ребенка. Также 912 получили ранения, среди них 16 детей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...