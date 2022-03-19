В Киеве за время войны оккупанты убили 228 людей и повредили 108 обьектов инфраструктуры

Киевская военная администрация подвела потери среди людей и инфраструктуры в столице Украины по состоянию на 19 марта.

В Киеве с начала вторжения российские войска повредили:

36 жилых домов

5 частных усадеб

6 школ

4 детских садика

в 57 домах повреждены фасады, балконы и окна

В столице Украины от рук подопечных кровавого режима путина погибли 228 человек, из которых 4 ребенка. Также 912 получили ранения, среди них 16 детей.