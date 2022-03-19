Мобилизованные из ОРДЛО обвиняют российское командование и отказываются воевать против Украины

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что мобилизованные военные на временно оккупированных территория Луганской и Донецкой областей отказываются воевать. Это связано с тем, что фашистские войска используют жителей "ЛДНР" в качестве "пушечного мяса".

"В течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области (также напомним: принудительная мобилизация населения на оккупированных территориях является прямым нарушением Римского статута и Женевских конвенций), понесли существенные потери. За две суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизованные откровенно обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

К Луганской областной больнице ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который имеет значительные потери. У райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам по смерти", - говорится в новом отчете от украинского Генштаба.