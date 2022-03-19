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Мобилизованные из ОРДЛО обвиняют российское командование и отказываются воевать против Украины

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И это только начало

Мобилизованные из ОРДЛО обвиняют российское командование и отказываются воевать против Украины

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что мобилизованные военные на временно оккупированных территория Луганской и Донецкой областей отказываются воевать. Это связано с тем, что фашистские войска используют жителей "ЛДНР" в качестве "пушечного мяса".

"В течение последних дней на Николаевском направлении вражеские подразделения, которые были укомплектованы за счет мобилизации на временно оккупированной территории Донецкой области (также напомним: принудительная мобилизация населения на оккупированных территориях является прямым нарушением Римского статута и Женевских конвенций), понесли существенные потери. За две суток боев безвозвратные потери противника составили более 200 человек, остальные деморализованы и отказываются участвовать в боевых действиях. Мобилизованные откровенно обвиняют российское командование в использовании их для "разведки боем", чтобы выявить позиции ВС Украины.

К Луганской областной больнице ежедневно прибывают рефрижераторы с грузом "200". Это тела солдат 2-го армейского корпуса, который имеет значительные потери. У райисполкомов выстроились очереди родственников погибших по справкам по смерти", - говорится в новом отчете от украинского Генштаба.

Ранее мы сообщали, что ВСУ ушестое ударили по позициям врага в Чернобаевке.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
19.03.2022 в 21:18
Вот в это действительно хотелось бы верить. Очень хотелось бы, чтоб это была правда. Чем больше и быстрее будет российский народ прозревать, об том, что в самом деле они творят на територии Украины, тем больше вероятности, что это всё скорее закончится... И самим российским воинам это надо осознавать ранее, до того, как идут убивать и попадают в плен... Или вовсе, погибают, при том, что могли бы тихо, спокойно жить в своей РФ... Теперь уже спокойно негде не будет... В РФ там свои нервы и свои проблемы... И есть, и ещё будут
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