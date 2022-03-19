Людей насильственно вывозят из Мариуполя в Россию – мэр города
Уже вывезли несколько тысяч жителей
Getty Images / Global Images Ukraine
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, что жителей города принуждают выезжать с территории Украины в Россию:
"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей.
Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев.
Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание".
Мариупольская городская рада подтвердила эту информацию:
"За последнюю неделю оккупанты принудительно вывезли на территорию России несколько тысяч мариупольцев. Людей отправляли в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть жителей Мариуполя отвозили в отдаленные города России, о судьбе других пока неизвестно".
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