Людей насильственно вывозят из Мариуполя в Россию – мэр города

Сочувствую... Те мариупольцы, кого уже в фашистскую федерацию отвезли - не ведитесь на эти промывания мозгов, и не позволяйте вешать себе лопшу на уши от российских граждан и российских журналистов... Это всё будет, на процентов 80 уверен... Если промоют тем мариупольцам мозги, их начнут на камеру снимать, и показывать, как они призывают закончить войну, сдаться и прочее. НО это будут очередные ФЕЙКИ злорадствующего ПУТИНА...Жители Мариуполя, Вы же сами всё видели..., Всё, что, и из-за кого, происходит в Вашем городе НА САМОМ ДЕЛЕ... От их ба́ек вам можно лишь смеяться через слезы, в душе тая злость... Никогда в жизни не поверю, - ни единому слову российских граждан, которые поддерживают президента РФ... И самому президенту РФ, и его подопечным - никогда я не поверю... Возможно у меня у самого очень бурная фантазия, и много, прежде всего, украинцев, будут меня критиковать, и т.д.... НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И МОЕ ВИДЕНИЕ ДАННОЙ СИТУАЦИИ. Может сама эта новость - фейк, кто их знает.Я заметил, что и в украинских новостях порой приукрашают ситуацию ту, которая является на самом деле. Т.к. то, что говорят по укр интернет порталам, новостям, порой противоречит тому, что видят мои знакомые, живые люди, в разных частях Украины. В РФ именно моих, коренных знакомых - по сути нет и не было