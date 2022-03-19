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Людей насильственно вывозят из Мариуполя в Россию – мэр города

Общие новости
(1 голосов)

Уже вывезли несколько тысяч жителей

Людей насильственно вывозят из Мариуполя в Россию – мэр города

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, что жителей города принуждают выезжать с территории Украины в Россию:

"То, что сегодня делают оккупанты – знакомое старшему поколению, которое застало ужасные события Второй мировой войны, когда нацисты насильственно захватывали людей.

Сложно представить, чтобы в 21 веке людей насильственно увозили в другую страну. Мало того что русские войска уничтожают наш мирный Мариуполь, они пошли еще дальше и начали вывозить мариупольцев.

Все военные преступления со стороны России должны получить жесточайшее наказание".

Мариупольская городская рада подтвердила эту информацию:

"За последнюю неделю оккупанты принудительно вывезли на территорию России несколько тысяч мариупольцев. Людей отправляли в фильтрационные лагеря, где оккупанты проверяли телефоны и документы людей. После проверки часть жителей Мариуполя отвозили в отдаленные города России, о судьбе других пока неизвестно".

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В статье: Мариуполь война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
19.03.2022 в 21:07
Сочувствую... Те мариупольцы, кого уже в фашистскую федерацию отвезли - не ведитесь на эти промывания мозгов, и не позволяйте вешать себе лопшу на уши от российских граждан и российских журналистов... Это всё будет, на процентов 80 уверен... Если промоют тем мариупольцам мозги, их начнут на камеру снимать, и показывать, как они призывают закончить войну, сдаться и прочее. НО это будут очередные ФЕЙКИ злорадствующего ПУТИНА...Жители Мариуполя, Вы же сами всё видели..., Всё, что, и из-за кого, происходит в Вашем городе НА САМОМ ДЕЛЕ... От их ба́ек вам можно лишь смеяться через слезы, в душе тая злость... Никогда в жизни не поверю, - ни единому слову российских граждан, которые поддерживают президента РФ... И самому президенту РФ, и его подопечным - никогда я не поверю... Возможно у меня у самого очень бурная фантазия, и много, прежде всего, украинцев, будут меня критиковать, и т.д.... НО ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И МОЕ ВИДЕНИЕ ДАННОЙ СИТУАЦИИ. Может сама эта новость - фейк, кто их знает.Я заметил, что и в украинских новостях порой приукрашают ситуацию ту, которая является на самом деле. Т.к. то, что говорят по укр интернет порталам, новостям, порой противоречит тому, что видят мои знакомые, живые люди, в разных частях Украины. В РФ именно моих, коренных знакомых - по сути нет и не было
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