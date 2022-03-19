Первые скорые из международной программы Ярославского прибыли в Харьков
17 из 26 уже в городе
Фото: Facebook Александра Ярославского
Первые 17 автомобилей скорой медицинской помощи из международной программы Александра Ярославского WORLD4KHARKIV прибыли в Харьков. Оставшиеся 9 прибудут в город в ближайшее время. Бизнесмен сообщил об этом:
"В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе WORLD4KHARKIV".
Стоимость этих автомобилей оценивается в полтора миллиона евро. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил доставку "скорых":
"Мы получили 17 абсолютно новых автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи, для эвакуации раненых, для эвакуации местного населения".
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