Первые скорые из международной программы Ярославского прибыли в Харьков

Первые 17 автомобилей скорой медицинской помощи из международной программы Александра Ярославского WORLD4KHARKIV прибыли в Харьков. Оставшиеся 9 прибудут в город в ближайшее время. Бизнесмен сообщил об этом:

"В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе WORLD4KHARKIV".

Стоимость этих автомобилей оценивается в полтора миллиона евро. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил доставку "скорых":

"Мы получили 17 абсолютно новых автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи, для эвакуации раненых, для эвакуации местного населения".