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Первые скорые из международной программы Ярославского прибыли в Харьков

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17 из 26 уже в городе

Первые скорые из международной программы Ярославского прибыли в Харьков

Фото: Facebook Александра Ярославского

UA-Футбол
Новина українською

Первые 17 автомобилей скорой медицинской помощи из международной программы Александра Ярославского WORLD4KHARKIV прибыли в Харьков. Оставшиеся 9 прибудут в город в ближайшее время. Бизнесмен сообщил об этом:

"В Харьков прибыли первые 17 "скорых" из 26 по программе WORLD4KHARKIV".

Стоимость этих автомобилей оценивается в полтора миллиона евро. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов подтвердил доставку "скорых":

"Мы получили 17 абсолютно новых автомобилей скорой помощи для оказания медицинской помощи, для эвакуации раненых, для эвакуации местного населения".

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В статье: Александр Ярославский война с Россией
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