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Азов провели операцию возле российских границ

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(3 голосов)

В результате был уничтожен стратегически важный железнодорожный мост

Азов провели операцию возле российских границ

Новина українською

Еще один стратегический план российских оккупантов был разрушен украинскими защитниками.

Главное управление разведки и ТРО "Азов" сообщило, что бойцы провели совместную спецоперацию у границ россии.

В результате операции был взорван железнодорожный мост, которым враги планировали восстанавливать запасы боеприпасов и перевозить провизию.

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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
19.03.2022 в 22:22
Надо будет фк Мариуполь переименовать в Азов, тем более, что название историческое для команды.
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