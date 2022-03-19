Азов провели операцию возле российских границ

Еще один стратегический план российских оккупантов был разрушен украинскими защитниками.

Главное управление разведки и ТРО "Азов" сообщило, что бойцы провели совместную спецоперацию у границ россии.

В результате операции был взорван железнодорожный мост, которым враги планировали восстанавливать запасы боеприпасов и перевозить провизию.