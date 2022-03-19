Азов провели операцию возле российских границ
В результате был уничтожен стратегически важный железнодорожный мост
Еще один стратегический план российских оккупантов был разрушен украинскими защитниками.
Главное управление разведки и ТРО "Азов" сообщило, что бойцы провели совместную спецоперацию у границ россии.
В результате операции был взорван железнодорожный мост, которым враги планировали восстанавливать запасы боеприпасов и перевозить провизию.
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Комментарии (1)
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Весела Дача (Кривий Ріг)
19.03.2022 в 22:22
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