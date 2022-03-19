В Харькове относительно спокойно. ВСУ держит оборону, идет работа над гуманитарными коридорами

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов рассказал, какая сейчас ситуация в Харькове.

"Кроме "скорых" мы получили военное дорогостоящее оборудование для наших бойцов. Чтобы ВСУ еще более эффективно защищали наших граждан. Работаем над созданием гуманитарных и эвакуационных коридоров. Сегодня Россия нам их не согласовала. Мы знаем обо всех общинах, где есть проблемы. Стараемся эвакуировать людей из Малой Рогани, а также доставить гуманитарные грузы, что касается и Изюмского направления. Общины отказались сотрудничать с так называемыми "освободителями". Оккупанты специально создают ужасные условия для наших жителей Харьковщины, чтобы потом предложить кровавую "руку добра". Этого не будет!", - сказал Синегубов.

Также Олег Синегубов поделился, что последние сутки на Харьковщине были сравнительно спокойны. Однако в результате последнего обстрела в Харькове в районе ХТЗ погибли гражданские - мужчина и 9-летний ребенок.

В свою очередь, ВСУ держат позиции обороны, по некоторым направлениям перешли к контратаке, на дальних подходах к Харькову разбивают вражеские колонны.

Сегодня в Дергачевском районе мобильное подразделение Нацгардии вступило в бой с оккупантами. В результате, украинские военные уничтожили большое количество живой силы и техники российского противника.