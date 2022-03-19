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  3. Генерал США: В следующие 7 дней россия истощится и не сможет взять большие города
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Генерал США: В следующие 7 дней россия истощится и не сможет взять большие города

Общие новости
(2 голосов)

По словам экскомандующего через неделю баланс сил изменится полностью

Генерал США: В следующие 7 дней россия истощится и не сможет взять большие города

Новина українською

Экскомандующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес сказал, что путин недооценил реакцию Украины на вторжение. Также Ходжес считает, что армия оккупантов будет истощена через 7-8 дней.

"Думаю, в следующие 7 дней Россия истощится. У них нет достаточно амуниции, они терпят очень большие потери и имеют проблемы с личным составом – поэтому они просят Сирию дать бойцов, поэтому они просят Китай помочь им.

Но их способность взять Киев или другой большой город – например, Одессу – думаю, через 7 дней они будут не способны на это. И тогда баланс сил изменится полностью, а преимущества Украины, как вот логистическая поддержка, улучшатся", – сказал генерал.

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Источник:
24 канал

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Комментарии (1)
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neutral fan (White Church)
19.03.2022 в 22:51
Дуже на це сподіваємось! І на сучасне озброєння з США, ворушіться там!
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