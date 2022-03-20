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Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно

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Мы и так это знали!

Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Верховная Рада Украины со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российская разведка сделал вывод, что цель установить свою власть в украинских городах не может быть осуществлена.

"Вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийские власти на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", - говорится в сообщении.

Верьте в ВСУ! Украина победит!

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