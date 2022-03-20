Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно
Мы и так это знали!
Getty Images / Global Images Ukraine
Верховная Рада Украины со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российская разведка сделал вывод, что цель установить свою власть в украинских городах не может быть осуществлена.
"Вражеская разведка пришла к выводу, что в связи с сильным сопротивлением украинцев установить пророссийские власти на временно подконтрольных оккупантам территориях невозможно", - говорится в сообщении.
Верьте в ВСУ! Украина победит!
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Источник:Верховна Рада України
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