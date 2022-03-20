Динамо снова тренируется, Милан уходит в отрыв, Атлетико обходит Барсу. Главные новости за 19 марта
А также помощь Украине от ФИФА и другие результаты ТОП-чемпионатов
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UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 19 марта
ФИФА передала помощь, сборники выступили со словами поддержки
Мировая футбольная ассоциация передала Украине гуманитарную помощь на сумму 1 миллион евро. Сообщается, что ФИФА направил лекарства, медицинские наборы, дефибрилляторы и другое медицинское оборудование. "Шахтер" в свою очередь передал термоодежду бойцам 72-й механизированной бригады. Миколенко, Ярмоленко и Яремчук записали видео (материально ребята раньше много помогали) в поддержку украинцев. Основной лейтмотив – мы победим в этой борьбе. И они совершенно правы.
Динамо нашло, где тренироваться
Футболисты киевского клуба, как известно, уехали из столицы. Легионеры уехали за границу, где многие уже нашли себе новые временные команды. Украинцы остались на Родине. Как сообщил генеральный директор Резо Чохонелидзе, "Динамо" будет тренироваться в Дрогобыче (Львовская область), где поле отвечает требованиям бело-синих.
Металлист пристроил еще одного легионера
Бразильский полузащитник Паулиньо Бойя перешел в харьковский клуб зимой и не успел сыграть ни одного официального матча в Украине. Теперь до конца июня он будет играть за "Атлетико Минейро" из чемпионата Бразилии. Ранее "Металлист" отправил в аренду в бразильский "Сеар" своего лучшего бомбардира Матеуса Пейшоту.
Арсенал закрепился на четвертом месте
В английской Премьер-лиге был сыгран только один матч – "Астон Вилла" принимала "Арсенал". Судьбу встречи решил единственный гол, забитый Букайо Сака. Таким образом, "Арсенал" оторвался от МЮ уже на четыре очка. При этом у канониров еще один матч в запасе по сравнению с красными дьяволами. Другой лондонский клуб – "Челси" – вышел в полуфинал Кубка Англии, обыграв 2:0 "Мидлсбро".
Милан и Наполи уходят в отрыв от Интера
В рамках 30-го тура Серии А неаполитанцы принимали "Удинезе". Проиграли первый тайм, но дубль Осимхена после перерыва позволил отпраздновать волевую победу 2:1. "Милану" хватило голу Беннасера, чтобы одолеть "Кальяри". А вот "Интер" сыграл вничью с "Фиорентиной" 1:1 (Дюмфрис – Торрейра). Таким образом, действующий чемпион отстал от лидера "Милана" на шесть очков, от "Наполи" на три. Но у "Интера" на один сыгранный матч меньше.
Атлетико ситуативно обошел Барселону
Матрацники играли на выезде с "Райо Вальекано". Соперник был более активным, много бил по воротам, но единственный гол на счету капитана "Атлетико" Коке. Таким образом, команда Симеоне поднялась на третье место, опередив "Барселону". Каталонцы, как известно, сегодня сыграют с "Реалом".
Бавария вернулась на путь побед
Мюнхенцы в двух предыдущих турах сыграли вничью. Наконец-то разгромили крепкого середняка "Унион Берлин". Начали Коман и Ньянзу, а затем подключился Левандовский, оформивший дубль. Таким образом, Роберт довел число забитых голов в текущем чемпионате до 31! В прошедшем чемпионате он отличился 41 раз. Время, чтобы повторить рекорд, еще есть.
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