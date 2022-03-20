Убит заместитель командующего Черноморским флотом рф. В 1993-м он отказался присягать Украине
Доосвобождался
На территории Украины был убит заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий.
Об этом стало известно из записи в блоге его знакомого, президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко, который указывает, что Палий «пал, освобождая Украину от нацизма и НАТОвского экстремизма на нашей исконной территории Малороссии». Обстоятельства смерти не указываются.
Примечательно, что Палий родился в Киеве, где учился в военном училище. Но в 1993-м отказался присягать Украине и отбыл на россию.
В 2008 году после нападения россии блокировал порты Грузии в Черном море. Участвовал в кампании в Сирии.
Добавим, что звание капитана первого ранга соответствует званию полковника в сухопутных войсках.
Напомним, что ЗСУ с момента вторжения россии уничтожили уже шесть российских генералов. Крайним из них стал командующий 8-й армии Андрей Мордвичев.
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