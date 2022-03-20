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Убит заместитель командующего Черноморским флотом рф. В 1993-м он отказался присягать Украине

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Доосвобождался

Убит заместитель командующего Черноморским флотом рф. В 1993-м он отказался присягать Украине

Новина українською

На территории Украины был убит заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий.

Об этом стало известно из записи в блоге его знакомого, президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко, который указывает, что Палий «пал, освобождая Украину от нацизма и НАТОвского экстремизма на нашей исконной территории Малороссии». Обстоятельства смерти не указываются.

Примечательно, что Палий родился в Киеве, где учился в военном училище. Но в 1993-м отказался присягать Украине и отбыл на россию.

В 2008 году после нападения россии блокировал порты Грузии в Черном море. Участвовал в кампании в Сирии.

Добавим, что звание капитана первого ранга соответствует званию полковника в сухопутных войсках.

Напомним, что ЗСУ с момента вторжения россии уничтожили уже шесть российских генералов. Крайним из них стал командующий 8-й армии Андрей Мордвичев.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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sergio07 (Запоріжжя)
20.03.2022 в 07:19
Горіти їм в пеклі!
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