На территории Украины был убит заместитель командующего Черноморским флотом РФ, капитан первого ранга Андрей Палий.

Об этом стало известно из записи в блоге его знакомого, президента консалтинговой группы "Содействие" Константина Царенко, который указывает, что Палий «пал, освобождая Украину от нацизма и НАТОвского экстремизма на нашей исконной территории Малороссии». Обстоятельства смерти не указываются.

Примечательно, что Палий родился в Киеве, где учился в военном училище. Но в 1993-м отказался присягать Украине и отбыл на россию.

В 2008 году после нападения россии блокировал порты Грузии в Черном море. Участвовал в кампании в Сирии.

Добавим, что звание капитана первого ранга соответствует званию полковника в сухопутных войсках.

Напомним, что ЗСУ с момента вторжения россии уничтожили уже шесть российских генералов. Крайним из них стал командующий 8-й армии Андрей Мордвичев.