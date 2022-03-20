Генштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды

Генеральный штаб ВСУ, опираясь на данные разведки, сообщает, что на российской федерации недовольны тем, что военные не способны создать карманные власти даже на тех территориях, которые частично оказались в оккупации. В частности, в Херсоне.

"Начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", - пишет Генштаб ВСУ.

Все чаще украинская разведка докладывает о внутренних распрях в российских террористических войсках. В частности, речь идет о том, что под трибунал могут попасть бойцы 138-й мотострелковой группы, которая участвовала в штурме Харькова, но вынуждена была отступить.

"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10-ти военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, участвовавших в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь части отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекавших остальных возвращаться домой", - сказано в сообщении.

Также Генштаб повторил и ранее известную информацию о том, что российские оккупанты продолжают расстреливать мирное украинское население.