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Генштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды

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У кремлядей провал за провалом

Генштаб ВСУ: кремль недоволен тем, что в Херсоне не удалось создать "ХНР". Нет картинки для пропаганды

фото - фейсбук

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Генеральный штаб ВСУ, опираясь на данные разведки, сообщает, что на российской федерации недовольны тем, что военные не способны создать карманные власти даже на тех территориях, которые частично оказались в оккупации. В частности, в Херсоне.

"Начальник 652-й группы Информационно-психологических операций российских террористических войск получил строгий выговор за слабую работу по созданию так называемой "Херсонской народной республики". Кремлевское руководство не удовлетворено тем, что из-за народного сопротивления нет даже условно-показательной "картинки", - пишет Генштаб ВСУ.

Все чаще украинская разведка докладывает о внутренних распрях в российских террористических войсках. В частности, речь идет о том, что под трибунал могут попасть бойцы 138-й мотострелковой группы, которая участвовала в штурме Харькова, но вынуждена была отступить.

"Комендатурой российского города Белгород проводится расследование в отношении 10-ти военнослужащих 138-й мотострелковой бригады, участвовавших в наступлении на Харьков, и из-за больших потерь части отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях и подстрекавших остальных возвращаться домой", - сказано в сообщении.

Также Генштаб повторил и ранее известную информацию о том, что российские оккупанты продолжают расстреливать мирное украинское население.

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В статье: война с Россией
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