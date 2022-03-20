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Из костромского полка, участвовавшего в боевых действиях под Киевом, в живых остался один военный

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И тот находится в больнице

Из костромского полка, участвовавшего в боевых действиях под Киевом, в живых остался один военный

фото - офіційний сайт ЗСУ

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Новая оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на шесть утра двадцатого марта раскрывает всю катастрофичность для россии ее потерь. В частности, сообщается о том, что из сводного отряда 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного костромского полка оккупантов, участвовавшего в боевых действиях на Киевском направлении, остался в живых один военный, и тот находится в госпитале.

Получая такие удары по живой силе, технике и логистическим связям, оккупанты сознательно создают условия для гуманитарного кризиса на временно занятых территориях. За прошедшие сутки в Херсонскую область из города Апостолово Днепропетровской области отправились 14 грузовиков с продуктами питания и медикаментами первой необходимости. Российские оккупанты так не пропустили гуманитарный конвой. Таким образом, они пытаются принудить к коллаборационизму местное население. При этом захватчики распространяют листовки с предложениями обратиться в оккупационную администрацию. Гражданам обещают упразднение кредитных долгов, а местным предпринимателям преференции в ведении бизнеса.

Командование российского черноморского флота срочно производит замену 130 отказников-контрактников 810-й бригады морской пехоты на десантников 7-й десантно-штурмовой дивизии. Вопрос об их дальнейшей службе решает ФСБ.

Оккупанты объявили очередную волну мобилизации на временно оккупированных территориях Донбасса и подняли предельный возраст до 65 лет.

Российские террористические войска массово используют форму ВСУ для проведения взрывных и дискредитирующих действий российскими диверсантами. Силы обороны Украины решительно искореняют военных преступников и наемников с украинской земли.

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В статье: война с Россией
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