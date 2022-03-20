Войска России приближаются к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти, - советник министра МИД

Советник министра МИД Вадим Денисенко в эфире национального радио- и телемарафона сказал, что российские оккупационные войска накапливают силы у границы Беларуси с Украиной и вскоре попытаются её перейти.

"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек”, - заявил советник главы МВД.

Отметим, что вчера, 19-го марта, Украину покинуло одиннадцать белорусских дипломатов. Денисенко назвал это тревожным сигналом.