Войска России приближаются к границе Беларуси с Украиной и попытаются её перейти, - советник министра МИД
Они не угомонятся, пока все не полягут
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Советник министра МИД Вадим Денисенко в эфире национального радио- и телемарафона сказал, что российские оккупационные войска накапливают силы у границы Беларуси с Украиной и вскоре попытаются её перейти.
"Я бы сейчас оценивал ситуацию возможности введения Беларуси в военный конфликт как 60 на 40. Еще неделю назад было 40 на 60, но все же я думаю, что Лукашенко будет делать все от себя зависящее для того, чтобы не входить в прямые боевые действия белорусской армии. Армия у него относительно небольшая, вся армия белорусов насчитывает примерно 40 тысяч человек”, - заявил советник главы МВД.
Отметим, что вчера, 19-го марта, Украину покинуло одиннадцать белорусских дипломатов. Денисенко назвал это тревожным сигналом.
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