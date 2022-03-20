Еще одна страна вызвалась быть посредником на переговорах между Украиной и россией
Вчера перед чиновниками этой страны выступал Владимир Зеленский
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Швейцария, которая впервые за многие последние годы нарушила свой нейтральный статус и присоединилась к пакету санкций против россии, вызвалась быть посредником на переговорах между Украиной и россией.
Об этом в интервью прессе заявил президент страны Иньяцио Кассис.
"Швейцария объединяет нейтралитет с гуманитарной традицией. Это небольшая страна с твердой приверженностью свободе. Она готова быть посредником за кулисами или вести переговоры".
Президент призвал наконец открыть гуманитарные коридоры и прекратить стрелять: "Мы уважаем Украину и надеемся, что пушки немедленно умолкнут". Также президент Швейцарии приветсвовал беженцев из Украины: "Добро пожаловать".
Наконец, страна выразила готовность поучаствовать в восстановлении Украины после окончания войны. Добавим, что вчера, 19 марта, перед швейцарским политикумом выступал президент Украины Владимир Зеленский.
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