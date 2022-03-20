Селезнев: Ярик – чистый патриот. Он хотел ехать со мной в Киев в терроборону

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о гражданской позиции бывшего игрока "зенита" из санкт-петербурга Ярослава Ракицкого:

“Ярик – чистый патриот. Он сразу сказал: "Больше моей ноги там (прим. – в России) не будет". А его все критиковали. Я знал, что он никогда не изменит Родине. Он сейчас в Турции.

Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я его отговорил. Если бы не ребенок, которому я очень нужен, не вопрос. Будь я во время начала войны в Киеве, то записался бы в тероборону. Я даже у Сани Усика спрашивал, как пробраться в Киев. Он сказал, что пока нет безопасных дорог и не стоит ехать”, - сказал Селезнев.