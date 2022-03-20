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  3. Селезнев: Ярик – чистый патриот. Он хотел ехать со мной в Киев в терроборону
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Селезнев: Ярик – чистый патриот. Он хотел ехать со мной в Киев в терроборону

Общие новости
(3 голосов)

Вот это поворот

Селезнев: Ярик – чистый патриот. Он хотел ехать со мной в Киев в терроборону

Новина українською

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев рассказал о гражданской позиции бывшего игрока "зенита" из санкт-петербурга Ярослава Ракицкого:

“Ярик – чистый патриот. Он сразу сказал: "Больше моей ноги там (прим. – в России) не будет". А его все критиковали. Я знал, что он никогда не изменит Родине. Он сейчас в Турции.

Ярик хотел ехать со мной в Киев в терроборону, но я его отговорил. Если бы не ребенок, которому я очень нужен, не вопрос. Будь я во время начала войны в Киеве, то записался бы в тероборону. Я даже у Сани Усика спрашивал, как пробраться в Киев. Он сказал, что пока нет безопасных дорог и не стоит ехать”, - сказал Селезнев.

Напомним, что Ракицкий перешел в российский "зенит" в январе 2019 года за 10 млн евро. Сразу Ярослав перестал выступать за сборную Украины. Правда, после начала полномасштабного вторжения, защитник расторг контракт с клубом (ему оставалось полгода) и попрощался с россией.

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В статье: Ярослав Ракицкий Евгений Селезнев
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Источник:
fanday

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Комментарии (7)
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Динамист (Киев)
20.03.2022 в 10:24
Видно глонас не тільки у військових глючить,це ж як треба було їхати в тероборону,що б опинитися в Турції на непоганій зарплаті.селя перестань всяку дурню курити в тебе так слабенько з голівонькою
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Litb@rski (Кёльн)
20.03.2022 в 10:21
Одно дело хотеть , а сделать совсем другое...
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+1
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.03.2022 в 10:19
Накуй хай едет.
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+1
0
*"Санек** (Кременчуг)
20.03.2022 в 09:58
Благодаря таким "патриотам" захватили Донбасс, Крым и дальнейшая оккупация продолжилась.
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+1
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Caballero (DC)
20.03.2022 в 09:39
Не продовжили контракт: "Більш моєї ноги там (прим. - у Росії) не буде".
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0
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fcchauka (Днепр)
20.03.2022 в 09:27
ОМГ да сколько можно пиарится, для фотосессии 5 минут постоят в и дальше в свои дворцы вернуться. Конченные мрази.
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Vantala (Kharkiv)
20.03.2022 в 09:05
Піздно пити боржомі. Таку ганьбу можно змити тільки кров'ю. А не балабольством. Чи гордим переходом в інший клуб в безпечному місці.
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