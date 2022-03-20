Рашистские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы

Вчера, 19-го марта, российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя, - сообщает Мариупольский горсовет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем свежем обращении к народу Украины в который раз подчеркнул тему Мариуполя, назвав действия росии в этом городе геноцидом против украинцев.