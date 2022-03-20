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Рашистские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы

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Рашистские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вчера, 19-го марта, российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.

Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя, - сообщает Мариупольский горсовет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем свежем обращении к народу Украины в который раз подчеркнул тему Мариуполя, назвав действия росии в этом городе геноцидом против украинцев.

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В статье: война с Россией
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