Рашистские войска снова обстреляли место, где от русских бомб скрывались мариупольцы
За все ответят
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 19-го марта, российские оккупанты сбросили бомбы на школу искусств №12 в Левобережном районе Мариуполя, где скрывалось около 400 мариупольцев – женщины, дети и пожилые люди. Известно, что здание разрушено, а под завалами все еще находятся мирные люди. Информация о количестве пострадавших уточняется.
Фашистские войска России продолжают геноцид украинского народа и мирных жителей Мариуполя, - сообщает Мариупольский горсовет.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в своем свежем обращении к народу Украины в который раз подчеркнул тему Мариуполя, назвав действия росии в этом городе геноцидом против украинцев.
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