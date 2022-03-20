Дочь личного пресс-секретаря путина дмитрия пескова Елизавета в интервью Business Insider выразила недоумение и непонимание относительно того, почему против нее западный мир ввел санкции.

"Мне кажется это абсолютно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего сделать", - сказала девушка.

Добавим, что Елизавета Пескова давно живет и учится на Западе, пользуясь всеми благами цивилизованного мира, тогда как ее отец прислуживается преступнику и убийце путину, угрожающему всем ядерным оружием в ответ на поражение в войне с Украиной.

Добавим также, что более 70 процентов россиян, по данным последнего независимого социологического опроса, поддерживают действия своего президента и, в частности, вторжение в Украину.