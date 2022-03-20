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  3. Дочь пресс-секретаря путина удивляется, почему против нее ввели санкции. Ведь она "гражданка мира"
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Дочь пресс-секретаря путина удивляется, почему против нее ввели санкции. Ведь она "гражданка мира"

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Дочь пресс-секретаря путина удивляется, почему против нее ввели санкции. Ведь она "гражданка мира"

фото - Инстаграмм

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Дочь личного пресс-секретаря путина дмитрия пескова Елизавета в интервью Business Insider выразила недоумение и непонимание относительно того, почему против нее западный мир ввел санкции.

"Мне кажется это абсолютно несправедливым и необоснованным. Я была очень удивлена, потому что странно вводить санкции в отношении человека, которому 24 года и который не имеет никакого отношения к ситуации. Я расстроена, потому что я люблю путешествовать и люблю разные культуры. Я – гражданка мира, и не могу с этим ничего сделать", - сказала девушка.

Добавим, что Елизавета Пескова давно живет и учится на Западе, пользуясь всеми благами цивилизованного мира, тогда как ее отец прислуживается преступнику и убийце путину, угрожающему всем ядерным оружием в ответ на поражение в войне с Украиной.

Добавим также, что более 70 процентов россиян, по данным последнего независимого социологического опроса, поддерживают действия своего президента и, в частности, вторжение в Украину.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Business Insider

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
20.03.2022 в 10:32
А причём тут "Я була дуже здивована, бо дивно вводити санкції щодо людини, якій 24 роки і яка не має жодного стосунку до ситуації. " ... Некоторые санкции вводятся против страны в целом. Некоторые санкции вводятся против конкретных людей РФ, а значит и против родственников...
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