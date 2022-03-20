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Стефанчук: Принятых мер недостаточно, ведь война продолжается четвертую неделю

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Чиновник поделился своим мнением

Стефанчук: Принятых мер недостаточно, ведь война продолжается четвертую неделю

Фото: Верховна Рада України

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом остановить преступления россии в Украине.

Также чиновник поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы украинского парламента, тот факт, что война длится уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.

"Мы призываем вас мобилизовать потенциал депутатов ваших национальных парламентов, чтобы остановить россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей.

Вы можете призвать свои правительства создать запретную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", – сказал чиновник.

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В статье: Верховна Рада война с Россией
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Источник:
Верховна Рада

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