Стефанчук: Принятых мер недостаточно, ведь война продолжается четвертую неделю
Чиновник поделился своим мнением
Фото: Верховна Рада України
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом остановить преступления россии в Украине.
Также чиновник поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы украинского парламента, тот факт, что война длится уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.
"Мы призываем вас мобилизовать потенциал депутатов ваших национальных парламентов, чтобы остановить россию, покончить со смертью и разрушениями и прекратить военные преступления российских оккупантов против украинских граждан, женщин и детей.
Вы можете призвать свои правительства создать запретную для полетов зону над Украиной. Вы должны сделать это ради миллионов людей в Украине, ради европейской и мировой безопасности", – сказал чиновник.
Популярное сейчас
- Убит заместитель командующего Черноморским флотом рф. В 1993-м он отказался присягать Украине
- Генштаб ВСУ: Разведка оккупантов считает, что установить пророссийскую власть невозможно
- Андрей Лунин помог восьми украинцам поселиться на базе Реала Овьедо
- "Мы просто с***я". Виталий Ким опубликовал перехваченную запись разговора солдата рф
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО
- Вокалистка знаменитого британского коллектива призвала жертвовать деньги на помощь Украине