Стефанчук: Принятых мер недостаточно, ведь война продолжается четвертую неделю

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук в рамках Ассамблеи Межпарламентского союза обратился к народным депутатам со всех уголков мира с призывом остановить преступления россии в Украине.

Также чиновник поблагодарил международное сообщество за помощь, солидарность с Украиной и оказанную поддержку. В то же время, по словам главы украинского парламента, тот факт, что война длится уже четвертую неделю, свидетельствует о том, что принятых мер недостаточно.