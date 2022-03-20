США предложили Турции передать Украине ракетный комплекс российского производства
Неофициально
фото - reuters
Соединенные Штаты Америки неофициально обсудили с Турцией возможность отправки в Украину своих российских систем противоракетной обороны С-400, чтобы помочь ей бороться с российскими силами вторжения, пишет издание reuters со ссылкой на три разных источника.
Несмотря на нежелание НАТО и США прямо вмешиваться в конфликт с россией, Администрация Джо Байдена просила союзников, использующих оборудование и системы российского производства, включая С-300 и С-400, рассмотреть возможность передачи их Украине. Однако издание пишет, что с Турцией переговоры прошли не на официальном уровне, а в частных беседах между политиками. Соглашение по передаче турецких ПВО Украине характеризуется как маловероятное.
В то же время, уже согласовали свою передачу советских ПВО в Украину словаки. Украина получит С-300, а Словакия от западных партнеров получит ЗРК Рatriot. Последние уже направляются к нашим соседям.
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