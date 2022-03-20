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Нацполиция Харькова сообщила, сколько гражданских горожан погибли этой ночью от российской агрессии

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Нет этому оправданий

Нацполиция Харькова сообщила, сколько гражданских горожан погибли этой ночью от российской агрессии

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Нацполиция Харькова заявила, что ночь с 19-го на 20-ое марта стала роковой для пяти гражданских жителей города. Среди них – девятилетний ребенок.

Напомним, ранее ООН опубликовала отчет о количестве гражданских жертв в Украине от российской агрессии. По меньшей мере, 815 человек погибли, более 1330 – ранены.

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В статье: война с Россией
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