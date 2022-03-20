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На двадцатое марта в Украине запланировано семь гуманитарных коридоров

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На двадцатое марта в Украине запланировано семь гуманитарных коридоров

ОП

UA-Футбол
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Вице-премьер министр Ирина Верещук на традиционном брифинге сообщила, что на сегодня, 20-е марта, в Украине запланировано и предварительно согласовано семь гуманитарных коридоров.

Донецкая область:

  • из города Мариуполь в Запорожье.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.

Киевская область:

  • из села Бобрик в Бровары,
  • из села Тарасовка в Бровары,
  • из города Бородянка в город Белая Церковь.

Харьковская область:

Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань.

В населённые пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).

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В статье: война с Россией
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