На двадцатое марта в Украине запланировано семь гуманитарных коридоров

Вице-премьер министр Ирина Верещук на традиционном брифинге сообщила, что на сегодня, 20-е марта, в Украине запланировано и предварительно согласовано семь гуманитарных коридоров.

Донецкая область:

из города Мариуполь в Запорожье.

В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.

Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.

Киевская область:

из села Бобрик в Бровары,

из села Тарасовка в Бровары,

из города Бородянка в город Белая Церковь.

Харьковская область:

Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань.

В населённые пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).