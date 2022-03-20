На двадцатое марта в Украине запланировано семь гуманитарных коридоров
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ОП
Вице-премьер министр Ирина Верещук на традиционном брифинге сообщила, что на сегодня, 20-е марта, в Украине запланировано и предварительно согласовано семь гуманитарных коридоров.
Донецкая область:
- из города Мариуполь в Запорожье.
В Бердянске продолжают дозаправлять частные автомобили мариупольцев, которые двигаются по маршруту.
Также организована транспортировка в Бердянск и Запорожье для мариупольцев, которые доберутся сегодня до Мангуши.
Киевская область:
- из села Бобрик в Бровары,
- из села Тарасовка в Бровары,
- из города Бородянка в город Белая Церковь.
Харьковская область:
Из города Харькова будут отправлены гуманитарные грузы для города Волчанск и поселок Рогань и Новая Рогань.
В населённые пункты планируется доставка гуманитарных грузов (продуктов и медикаментов).
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