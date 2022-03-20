Австралийские новые санкции ограничат россии возможность производить критически важный экспорт

Австралийские власти в рамках санкций против России запретили экспорт в мордор глинозема и алюминиевых руд. Такой ход очень сильно усложнит производство алюминия, являющегося критически важным экспортом для россии. Об этом сообщила глава МИД Австралии Марис Пейн.

Чиновница также рассказала о новой финансовой поддержке для украинцев:

“Россия продолжает атаковать мирных жителей, принося им страдания. Сегодня Австралия выделяет Украине еще 30 миллионов долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь, направленную на защиту женщин, детей и пожилых людей и доводит наши общие обязательства до 65 миллионов долларов”, - говорится в заявлении Пейн в Twitter.

Напомним, что это не первые санкции от Австралии для россии. Ранее австралийское правительство отказалось от московской нефти, а также наложило ограничения на российских олигархов, высокопоставленных чиновников и банки.