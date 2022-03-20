Зозуля: Как бы ни относились к Алиеву, а сейчас он стоит с оружием в руках и охраняет Киев
Также упомянул за Усика и Ракицкого
Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал изменение взглядов на патриотические у Александра Усыка, Ярослава Ракицкого и Александра Алиева:
“Саша Усик, я знаю его много лет. Когда в 2015 году он приезжал ко мне в Днепр и ездил на передовую. Многие могут не знать, но они очень много помогали армии. Были его высказывания, к которым неоднозначно относились, но я знал, что он всегда помогал.
Даже Ярослав Ракицкий все говорили, а его поступок перевернул все. Посмотрите на Саню Алиева. Как бы к нему ни относились, человек из Хабаровска, а сейчас стоит с оружием в руках и охраняет Киев. Сейчас нужно ценить по поступкам”, - сказал Зозуля.
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