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Зозуля: Как бы ни относились к Алиеву, а сейчас он стоит с оружием в руках и охраняет Киев

Общие новости
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Также упомянул за Усика и Ракицкого

Зозуля: Как бы ни относились к Алиеву, а сейчас он стоит с оружием в руках и охраняет Киев

Новина українською

Украинский нападающий Роман Зозуля прокомментировал изменение взглядов на патриотические у Александра Усыка, Ярослава Ракицкого и Александра Алиева:

“Саша Усик, я знаю его много лет. Когда в 2015 году он приезжал ко мне в Днепр и ездил на передовую. Многие могут не знать, но они очень много помогали армии. Были его высказывания, к которым неоднозначно относились, но я знал, что он всегда помогал.

Даже Ярослав Ракицкий все говорили, а его поступок перевернул все. Посмотрите на Саню Алиева. Как бы к нему ни относились, человек из Хабаровска, а сейчас стоит с оружием в руках и охраняет Киев. Сейчас нужно ценить по поступкам”, - сказал Зозуля.

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В статье: Ярослав Ракицкий Александр Алиев Александр Усик Александр Зозуля война с Россией
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Источник:
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