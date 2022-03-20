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росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах

Общие новости
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Готовят электорат к переговорам

росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах

Getty Images

Новина українською

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Киев и Москва имеют сближение позиций по важным вопросам, в том числе по критическим. Такое сообщение появилось в российском пропагандистском издании "РИА Новости".

Также Чавушоглу заявил, что Анкара хочет провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины.

Напомним, 19 марта спикер администрации президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара усиленно работает над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.

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В статье: Турция война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
20.03.2022 в 10:53
пуйло не готов к личной встречи с Зеленским .... Стыдно путлеру не может быть, т.к. у него нет ни стыда, ни совести... Он вроде и безстрашный, бубнит своим преступные приказы... Но таки боится встречи с нашим Зеленским... А если боится - значит есть, чего бояться... Просто на свою российскую публику ничего этого он не показывает... Он своей публике, своему народу всё время говорит, что всё хорошо, СПЕЦОПЕРАЦИЯ НА УКРАИНЕ идёт по плану... И это он делает из своего бункера...
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