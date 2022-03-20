росСМИ: Киев и Москва имеют сближение позиций в критических вопросах

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Киев и Москва имеют сближение позиций по важным вопросам, в том числе по критическим. Такое сообщение появилось в российском пропагандистском издании "РИА Новости".

Также Чавушоглу заявил, что Анкара хочет провести трехсторонний саммит лидеров Турции, России и Украины.

Напомним, 19 марта спикер администрации президента Турции Ибрагим Калин заявил, что Анкара усиленно работает над организацией встречи украинского президента Владимира Зеленского с российским президентом Владимиром Путиным, но Россия пока не изъявляет желания.