В Украине ликвидировано все руководство российского специального отряда Владимирской области
Какая жалость…
фото из открытых источников
Российский журналист Илья Косыгин раскрыл детали и масштабы российских потерь в войне с Украиной. Журналист в твиттере жалуется, что в течение одного дня был ликвидирован весь руководящий состав специального отряда быстрого реагирования Владимирской области.
"Вчера во Владимире [российский город] простились со старшими офицерами СОБРа Управления Росгвардии во Владимирской области, погибшими на войне с Украиной. Похоронили 4-х подполковников. Сколько же тогда младших офицеров погибло?".
Журналист добавил:
"Вы понимаете весь масштаб п...ца. У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили все его руководство".
Напомним, что ранее UA-Футбол писал о ликвидации заместителя командующего Черноморским флотом РФ.
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