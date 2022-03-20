В Украине ликвидировано все руководство российского специального отряда Владимирской области

Российский журналист Илья Косыгин раскрыл детали и масштабы российских потерь в войне с Украиной. Журналист в твиттере жалуется, что в течение одного дня был ликвидирован весь руководящий состав специального отряда быстрого реагирования Владимирской области.

"Вчера во Владимире [российский город] простились со старшими офицерами СОБРа Управления Росгвардии во Владимирской области, погибшими на войне с Украиной. Похоронили 4-х подполковников. Сколько же тогда младших офицеров погибло?".

Журналист добавил:

"Вы понимаете весь масштаб п...ца. У нас за все 30 лет существования владимирского СОБРа вообще не было потерь личного состава. А вчера за один день похоронили все его руководство".

Напомним, что ранее UA-Футбол писал о ликвидации заместителя командующего Черноморским флотом РФ.