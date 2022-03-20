Алексей Шевченко: Мы – украинцы, мы никогда не сдадимся, не будем жить по чужим, насильственно насаждаемым правилам

Голкипер донецкого "Шахтера" Алексей Шевченко прокомментировал полноценное военное вторжение россии на территорию Украины:

“ – Украина продолжает вести борьбу с военной агрессией со стороны россии. Что ты думаешь обо всем происходящем? Как изменилась твоя жизнь за эти три недели?

– До последнего не верил, да и весь мир, наверное, тоже не верил, что в XXI веке можно вот так взять и напасть на мирную страну под какими-то выдуманными предлогами. Это просто безумие. Многие покинули свои дома, родные города – жизнь миллионов людей изменилась. Моя жизнь тоже не та, что была раньше. Слава Богу, я жив и здоров. Да, у меня забрали мое любимое дело, любимую работу, но это ничто по сравнению с бедами других украинцев. Кто-то лишился близких, у кого-то больше нет жилья. Во многих городах, в тех же Мариуполе и Харькове, очень тяжелая ситуация.

– Обсуждаете ли ситуацию с партнерами по команде? Как-то помогаете друг другу?

– Мы с ребятами всегда на связи, обсуждаем все, что происходит. Радует, что все живы и невредимы. Стараемся помогать, если кому-то что-то надо, делиться, страховать. Это нас еще сильнее объединило.

– Как сегодня знаменитости, спортсмены могут помочь стране и украинскому народу в этой борьбе?

– Думаю, в первую очередь информационно: в соцсетях высказывать свое мнение, показывать правду, чтобы люди в разных странах понимали реалии этой войны, знали, что происходит в Украине на самом деле. У кого есть возможность, тот должен помогать финансово, оказывать гуманитарную помощь. И, конечно же, все мы сегодня должны поблагодарить наших защитников – бойцов ВСУ, теробороны. Восхищаемся их мужеством! Они – настоящие герои всей нации! Мы – украинцы, мы никогда не сдадимся, не будем жить по чужим, насильно насаждаемым правилам. Хочется, чтобы это все поскорее закончилось. Тогда мы вновь отстроим наши города и будем жить мирной, счастливой жизнью”, - сказал Шевченко.