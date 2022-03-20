Военные эксперты из США: Кампания по захвату крупных городов Украины войсками рф провалилась

Российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов, сообщают американские военные эксперты из института изучения войны.

Кампания по захвату крупных городов Украины войсками РФ провалилась. Кульминацией первобытной российской кампании стало создание тупиковой ситуации. Российские силы окапываются на периферии Киева и других местах, пытаясь укрепить политический контроль над занимаемыми ими территориями.

Эксперты считают, что тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, не изменяющие обстановки. Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

Они считают, что если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей. Россияне могут надеяться сломать волю украинцев продолжать боевые действия при таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом они потерпят неудачу.