УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Военные эксперты из США: Кампания по захвату крупных городов Украины войсками рф провалилась
В тренде

Военные эксперты из США: Кампания по захвату крупных городов Украины войсками рф провалилась

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оккупанты находятся в тупике

Военные эксперты из США: Кампания по захвату крупных городов Украины войсками рф провалилась

Новина українською

Российской армии не хватило сил для взятия Киева, Харькова, Одессы и других крупных городов, сообщают американские военные эксперты из института изучения войны.

Кампания по захвату крупных городов Украины войсками РФ провалилась. Кульминацией первобытной российской кампании стало создание тупиковой ситуации. Российские силы окапываются на периферии Киева и других местах, пытаясь укрепить политический контроль над занимаемыми ими территориями.

Эксперты считают, что тупик, скорее всего, будет очень жестоким и кровавым, особенно если он затянется. Это не перемирие и не прекращение огня, это состояние войны, при котором каждая сторона проводит наступательные операции, не изменяющие обстановки. Эти операции могут быть очень разрушительными и привести к огромным жертвам.

Они считают, что если война в Украине зайдет в тупик, российские силы продолжат бомбить и обстреливать украинские города, опустошая их и убивая мирных жителей. Россияне могут надеяться сломать волю украинцев продолжать боевые действия при таких обстоятельствах, продемонстрировав неспособность Киева изгнать российские войска. Однако эксперты уверены, что в этом они потерпят неудачу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ISW

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...