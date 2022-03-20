Левченко: Моя тетя – русская, всю жизнь жила в Украине без проблем, а теперь вынуждена бежать

Экс-футболист сборной Украины Евгений Левченко рассказал о встрече со своей тетей, которой удалось эвакуироваться из Северодонецка в Луганской области:

"Я так счастлив, улыбаюсь на фотографии с болью в сердце. Это моя тетя, которая чудом спаслась из ада. Крепкое объятие. Слезы. Радость.

Вчера, я вскочил в машину, когда услышал, что моя тетя была успешно эвакуирована из Северодонецка, Луганская область, Украина.

Для ясности. Моя тетя – русская, всю жизнь говорит только по-русски, всю жизнь жила в Украине без каких-либо проблем. А теперь она вынуждена бежать, потому что "русские освободители" бомбят ее город по 4-5 часов в день, потому, что не дали зеленый коридор, оставили тысячи людей без крова, и, я даже не смею думать о том, скольких людей убили русские солдаты.

Я этого никогда не забуду и никогда не прощу", – написал Левченко.