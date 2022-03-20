Соцопрос: 93 процента украинцев верят в победу своей страны над россией в войне. Большинство также за переговоры с путиным

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные социологического опроса от 18-го марта 2022-го года. Одним из главных вопросов была вера украинцев в победу над россией в полномасштабной войне, которая длится уже с 24-го февраля.

"Вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии. Уверенность в победе во всех регионах страны", - отмечает издание.

77% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 14% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Также опрос включал у себя пункт об уместности прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-агрессора путином. Большинство опрошенных все же за проведение таких переговоров.