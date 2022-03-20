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Соцопрос: 93 процента украинцев верят в победу своей страны над россией в войне. Большинство также за переговоры с путиным

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Добро победит

Соцопрос: 93 процента украинцев верят в победу своей страны над россией в войне. Большинство также за переговоры с путиным

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала данные социологического опроса от 18-го марта 2022-го года. Одним из главных вопросов была вера украинцев в победу над россией в полномасштабной войне, которая длится уже с 24-го февраля.

"Вера в победу остается на самом высоком уровне: 93% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение россии. Уверенность в победе во всех регионах страны", - отмечает издание.

77% опрошенных считают, что дела в Украине двигаются в правильном направлении. Лишь 14% противоположного мнения, 10% – затруднились оценить. Во всех регионах и среди всех возрастов доминирует оценка направления как правильного.

Также опрос включал у себя пункт об уместности прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского с главой страны-агрессора путином. Большинство опрошенных все же за проведение таких переговоров.

"Прямые переговоры Зеленского с Путиным по прекращению войны поддерживают 74%, четверть - не поддерживают. Чуть больше сторонников прямых переговоров на Юге и Востоке, но и в других регионах также таких большинство", - пишет издание "Рейтинг".

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В статье: война с Россией
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