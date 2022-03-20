Игроки Динамо откликнулись на просьбу украинских военных и приобрели нужный автомобиль

Киевское "Динамо" получило просьбу от украинского разведывательного батальона о покупке специального автомобиля для нужд армии. После передачи просьбы капитану команды Сергею Сидорчуку футболисты стали собирать необходимую сумму. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.

Уже к концу дня денег было достаточно для покупки необходимого транспортного средства. Собственно, машина со специфическими характеристиками сразу была приобретена.