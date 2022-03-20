Игроки Динамо откликнулись на просьбу украинских военных и приобрели нужный автомобиль
Каждый может что-нибудь сделать для победы
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Киевское "Динамо" получило просьбу от украинского разведывательного батальона о покупке специального автомобиля для нужд армии. После передачи просьбы капитану команды Сергею Сидорчуку футболисты стали собирать необходимую сумму. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Уже к концу дня денег было достаточно для покупки необходимого транспортного средства. Собственно, машина со специфическими характеристиками сразу была приобретена.
“Все игроки "Динамо" не сидят, сложа руки. Мы помогаем нашим защитникам, и это наименьше всего, что каждый из нас может сделать. Благодарим нашу армию, наших волонтеров, медиков и простых людей, которые делают все для победы Украины в этой страшной войне”, - сказал Сидорчук.
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