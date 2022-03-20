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В скором времени будет юбилей самолетов и живой силы. Генштаб обновил данные по потерям армии оккупанта

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Новостей о потерях россиян много не бывает

В скором времени будет юбилей самолетов и живой силы. Генштаб обновил данные по потерям армии оккупанта

Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий

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Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные по потерям оккупационно-террористической российской армии с 24-го февраля по 20-го марта 2022-го года в войне с Украиной. Данные ориентировочные, поскольку точный подсчет усложняется ведением активных боевых действий на территории Украины.

Потери:

  • личного состава – около 14700 человек;
  • танков – 476 ед.;
  • боевых бронированных машин – 1487 ед.;
  • артиллерийских систем – 230 ед.;
  • РСЗО – 74 ед.;
  • средств ПВО – 44 ед.;
  • самолетов – 96 ед.;
  • вертолетов – 118 ед;
  • автомобильной техники – 947 ед.,
  • кораблей/катеров – 3 ед.;
  • цистерн из ГСМ – 60.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
  • специальная техника – 12.

Отметим, что к круглым юбилейным показателям приближаются потери оккупанта самолетов и живой силы.

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В статье: война с Россией
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