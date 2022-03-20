В скором времени будет юбилей самолетов и живой силы. Генштаб обновил данные по потерям армии оккупанта
Новостей о потерях россиян много не бывает
Фото: Операція об'єднаних сил / Автор невідомий
Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные по потерям оккупационно-террористической российской армии с 24-го февраля по 20-го марта 2022-го года в войне с Украиной. Данные ориентировочные, поскольку точный подсчет усложняется ведением активных боевых действий на территории Украины.
Потери:
- личного состава – около 14700 человек;
- танков – 476 ед.;
- боевых бронированных машин – 1487 ед.;
- артиллерийских систем – 230 ед.;
- РСЗО – 74 ед.;
- средств ПВО – 44 ед.;
- самолетов – 96 ед.;
- вертолетов – 118 ед;
- автомобильной техники – 947 ед.,
- кораблей/катеров – 3 ед.;
- цистерн из ГСМ – 60.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;
- специальная техника – 12.
Отметим, что к круглым юбилейным показателям приближаются потери оккупанта самолетов и живой силы.
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Источник:Фейсбук
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