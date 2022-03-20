В скором времени будет юбилей самолетов и живой силы. Генштаб обновил данные по потерям армии оккупанта

Генштаб ВСУ обнародовал обновленные данные по потерям оккупационно-террористической российской армии с 24-го февраля по 20-го марта 2022-го года в войне с Украиной. Данные ориентировочные, поскольку точный подсчет усложняется ведением активных боевых действий на территории Украины.

Потери:

личного состава – около 14700 человек;

– около 14700 человек; танков – 476 ед.;

– 476 ед.; боевых бронированных машин – 1487 ед.;

– 1487 ед.; артиллерийских систем – 230 ед.;

– 230 ед.; РСЗО – 74 ед.;

– 74 ед.; средств ПВО – 44 ед.;

– 44 ед.; самолетов – 96 ед.;

– 96 ед.; вертолетов – 118 ед;

– 118 ед; автомобильной техники – 947 ед.,

– 947 ед., кораблей/катеров – 3 ед.;

– 3 ед.; цистерн из ГСМ – 60.;

– 60.; БПЛА оперативно-тактического уровня – 21;

– 21; специальная техника – 12.

Отметим, что к круглым юбилейным показателям приближаются потери оккупанта самолетов и живой силы.