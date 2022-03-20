Украинская разведка: российские элиты планируют ликвидировать путина

Российская элитарная верхушка дожила до того момента, когда захотела свергнуть своего царя. Сейчас формируется оппозиционная группа, которая готовится к ликвидации путина. Об этом сообщает ГУР.

Главной причиной является желание восстановить экономические связи с Западом, которые были разрушенные из-за империалистических прихотей ботоксного царя.