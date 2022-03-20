Украинская разведка: российские элиты планируют ликвидировать путина
Уже даже выбрали преемника
Фото: NU.nl
Российская элитарная верхушка дожила до того момента, когда захотела свергнуть своего царя. Сейчас формируется оппозиционная группа, которая готовится к ликвидации путина. Об этом сообщает ГУР.
Главной причиной является желание восстановить экономические связи с Западом, которые были разрушенные из-за империалистических прихотей ботоксного царя.
“Определенная часть российской политической элиты РФ рассматривает в качестве преемника путина – директора ФСБ Александра Бортникова. Примечательно, что именно Бортников в последнее время попал в опалу со стороны российского диктатора. Официальная причина опалы руководителя ФСБ – роковые просчеты в войне против Украины.
Именно Бортников и его ведомство отвечали за анализ настроений населения и способность украинской армии.
Понятно, что Бортников и некие остальные влиятельные представители русской элиты разглядывают разные варианты отстранения путина от власти. В частности, не исключается отравления, внезапной болезни, или другой “случайности”.
Не исключено, что именно с этими процессами связан недавний “слив” расположения чеченских подразделений на севере Киева.
Информация поступила как раз от российской стороны. Вероятно, так руководство ФСБ пытается ослабить влияние Кадырова. Также это может быть попыткой заблаговременно наладить взаимодействие с украинскими властями в обход нынешнего руководства РФ”, - говорится в сообщении ГУР.
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