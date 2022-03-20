УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. ГУР: россия снова активизировала наемников с целью ликвидировать представителей украинской власти
В тренде

ГУР: россия снова активизировала наемников с целью ликвидировать представителей украинской власти

Общие новости
(2 голосов)

Попытка отчаяния?

ГУР: россия снова активизировала наемников с целью ликвидировать представителей украинской власти

фото - ГУР Украины

UA-Футбол
Новина українською

Главное управление разведки Украины сообщает о том, что Россия снова активизировалась в вопросе устранения украинских властьимущих с помощью наемников. В частности, речь идет об очередных группах боевиков, связанных с приближенным к путину российским пропагандистом и владельцем ППК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным.

Сообщается, что путин лично приказал проводить очередные атаки одному из немногих доверенных лиц, хотя на россии хорошо известно, что все предыдущие террористические группы были ликвидированы украинскими Вооруженными силами.

"Целями" российских военных преступников являются самые влиятельные чиновники украинской власти: Владимир Зеленский, Денис Шмигаль, Андрей Ермак.

Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов, которые не достигли своей первоочередной цели с блицкригом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Фейсбук

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
royalstas (Вінниця)
20.03.2022 в 12:59
та не смішіть....
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...