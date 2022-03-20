ГУР: россия снова активизировала наемников с целью ликвидировать представителей украинской власти

Главное управление разведки Украины сообщает о том, что Россия снова активизировалась в вопросе устранения украинских властьимущих с помощью наемников. В частности, речь идет об очередных группах боевиков, связанных с приближенным к путину российским пропагандистом и владельцем ППК "Лига" (Вагнер) Евгением Пригожиным.

Сообщается, что путин лично приказал проводить очередные атаки одному из немногих доверенных лиц, хотя на россии хорошо известно, что все предыдущие террористические группы были ликвидированы украинскими Вооруженными силами.

"Целями" российских военных преступников являются самые влиятельные чиновники украинской власти: Владимир Зеленский, Денис Шмигаль, Андрей Ермак.

Организация покушений на первых лиц нашего государства является частью стратегии оккупантов, которые не достигли своей первоочередной цели с блицкригом.