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Генштаб: Вероятность вторжения на волынском направлении высока

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ВСУ готовы к такому развитию событий

Генштаб: Вероятность вторжения на волынском направлении высока

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении. В то же время чиновники ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины готовы к отпору.

По данным разведки, в ближайшие 1-2 дня Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России. Несмотря на сопротивление рядовых военных и жителей Беларуси, решение уже принято руководством страны.

Собеседник-представитель силового блока отметил, что белорусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных причин для войны с Украиной. Он считает, что "белорусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".

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В статье: война с Россией ВСУ
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