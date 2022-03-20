Генштаб: Вероятность вторжения на волынском направлении высока
ВСУ готовы к такому развитию событий
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Генеральный штаб Вооруженных сил заявляет, что существует высокая угроза наступления из Беларуси на волынском направлении. В то же время чиновники ВСУ подчеркнули, что силы обороны Украины готовы к отпору.
По данным разведки, в ближайшие 1-2 дня Беларусь вступит в войну с Украиной на стороне России. Несмотря на сопротивление рядовых военных и жителей Беларуси, решение уже принято руководством страны.
Собеседник-представитель силового блока отметил, что белорусы нигде не воевали, не имеют ни боевого опыта, ни понятных причин для войны с Украиной. Он считает, что "белорусские военные станут пушечным мясом на территории Украины".
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