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  3. Жена Фонсеки: Эта война является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке.
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Жена Фонсеки: Эта война является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке.

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Считает, что ситуация с каждым днем ухудшается

Жена Фонсеки: Эта война является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке.

скриншот youtube

Новина українською

Жена бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки Екатерина рассказала свои ощущения о войне в Украине:

“Нам было действительно очень тяжело, но я думаю, что остающиеся там украинцам в Украине, где ситуация с каждым днем ​​ухудшается, намного труднее.

Эта война, я считаю, является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке, и это невероятно.

Мы оставили все на Украине. Все места, которые так много для нас означают, все там, потому мое сердце там и мое сердце разбито”, - сказала Фонсека.

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В статье: Паулу Фонсека война с Россией
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Источник:
ilnapolista

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