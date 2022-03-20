Жена Фонсеки: Эта война является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке.

Жена бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки Екатерина рассказала свои ощущения о войне в Украине:

“Нам было действительно очень тяжело, но я думаю, что остающиеся там украинцам в Украине, где ситуация с каждым днем ​​ухудшается, намного труднее.

Эта война, я считаю, является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке, и это невероятно.

Мы оставили все на Украине. Все места, которые так много для нас означают, все там, потому мое сердце там и мое сердце разбито”, - сказала Фонсека.