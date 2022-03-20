Жена Фонсеки: Эта война является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке.
Считает, что ситуация с каждым днем ухудшается
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Жена бывшего тренера "Шахтера" Пауло Фонсеки Екатерина рассказала свои ощущения о войне в Украине:
“Нам было действительно очень тяжело, но я думаю, что остающиеся там украинцам в Украине, где ситуация с каждым днем ухудшается, намного труднее.
Эта война, я считаю, является одной из самых жестоких в истории человечества, потому что солдаты, убивающие нас, говорят на том же языке, и это невероятно.
Мы оставили все на Украине. Все места, которые так много для нас означают, все там, потому мое сердце там и мое сердце разбито”, - сказала Фонсека.
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Источник:ilnapolista
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